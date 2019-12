Rached Khiari : Imed Deghij ferait mieux de rejoindre Ennahdha !

Le député Rached Khiari, ancien Al Karama, a été présent, ce mercredi 25 décembre 2019, sur le plateau de Samir El Wafi sur la chaîne Attessia pour revenir sur sa démission et les conflits au sein de la Coalition Al Karama.

Rached Khiari a indiqué que sa démission du bloc parlementaire Al Karama revient en partie à la suite de l’attribution de la présidence de la commission des ressources naturelles à Abir Moussi, mais aussi des divergences à propos de la direction au sein de la coalition.

Rached Khiari a affirmé qu’une grande partie des problèmes sont d’ordre organisationnel et reviennent à la mainmise de Imed Deghij sur les structures d’Al Karama. Il a ajouté que Imed Deghij s’ingère dans le bloc parlementaire et dans ses décisions soulignant que ce dernier ne fait que servir les intérêts du mouvement Ennahdha et ferait mieux de les rejoindre. « Une grande partie des problèmes a commencé pendant la période électorale et tout le monde se rappelle lorsque Imed Deghij a appelé à voter pour Ennahdha ».

Le député a assuré qu’il n’a pas de conflits avec le président du bloc parlementaire, Seif Eddine Makhlouf et qu’il est prêt à rejoindre le bloc si les problèmes organisationnels prennent fin, notamment, avec la mise à l’écart de certains éléments en allusion à Imed Deghij. « J’ai quitté le bloc mais je reste attaché aux fondements de base de la Coalition Al Karama et à son projet, mais le bloc doit rester maitre de ses décisions ».

S.H