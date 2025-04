Transport - Grève générale à la STS les 10 et 11 avril

La Fédération générale du transport, affiliée à l'UGTT, a confirmé la grève générale prévue pour les jeudi 10 et vendredi 11 avril 2025, dans tous les locaux de la Société de transport du sahel (STS) des gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia. Cette décision fait suite à l'échec des négociations entre la direction et les syndicats.

Dans un communiqué publié le mardi 8 avril 2025, la fédération a exprimé son mécontentement face aux déclarations du PDG de la STS lors de la séance de conciliation tenue la veille. En présence de l'inspecteur du travail et d'un représentant du ministère du Transport, le PDG aurait déclaré sans détour : « l'entreprise fonce dans le mur et chute dans un fossé ». Selon le syndicat, cette déclaration résume des décennies de négligence et des années d'irresponsabilité, et reflète le choix du responsable actuel de se retirer de son rôle et d'esquiver ses responsabilités.

Mais cela ne s'est pas arrêté là, dénonce le syndicat : le PDG a également refusé de signer le procès-verbal de la réunion, « défiant ainsi les règles de la négociation collective et méprisant les traditions du ministère du Transport ainsi que l'histoire du dialogue social en Tunisie ». Il aurait aussi ordonné aux représentants de l'entreprise de quitter la séance, un acte perçu comme une « insulte envers l'action syndicale et l'État lui-même ».





Face à cette situation, la fédération a confirmé la grève des 10 et 11 avril 2025, considérée comme une réponse responsable à l'indifférence manifeste envers le sort de milliers de travailleurs et l'avenir d'un service public stratégique. Elle tient pour responsables la présidence du gouvernement et l'autorité de tutelle concernant la situation de la STS, et exige l'ouverture immédiate d'une enquête sur le comportement du PDG.

M.B.Z