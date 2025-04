Kaïs Saïed appelle à un assainissement des institutions financières gangrenées par la corruption

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dans l’après-midi du lundi 7 avril 2025, au palais de Carthage, la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, d’après un communiqué de Carthage publié à 0h59.

Lors de cet entretien, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts dans le domaine financier afin d’assainir un certain nombre d’institutions minées par la corruption. Il a également souligné que le choix de compter sur ses propres ressources ne devait pas rester un simple slogan, mais devait se concrétiser dans les faits et dans l’action.

Il a estimé que l’instauration d’une fiscalité juste et équitable, ainsi que la réduction des importations profitant à une infime minorité, étaient à même de rétablir les équilibres financiers recherchés. Si la conquête de nouveaux marchés pour les exportations tunisiennes est indispensable, voire vitale, le président a toutefois mis en garde contre l’importation de biens non essentiels, d’autant plus que ceux qui les introduisent ne sont soumis qu’à une fiscalité limitée. Une telle pratique, selon lui, compromet la justice et l’équité économiques.

En conclusion, Kaïs Saïed a affirmé que la Tunisie reste ouverte à la coopération avec l’étranger, mais dans le cadre de ses choix souverains, au service de son économie et en réponse aux aspirations légitimes de son peuple.

M.B.