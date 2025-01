Sihem Ben Sedrine hospitalisée après une grève de la faim prolongée

Imprimer

L’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, a été admise à l’hôpital hier soir, selon son avocat, Fathi Rbii.

Dans une déclaration accordée ce lundi 27 janvier 2025 à l'agence de presse TAP, Me Rbii a expliqué que l’état de santé de sa cliente s’est gravement détérioré en raison de la grève de la faim qu’elle observe depuis plus de dix jours.

Sihem Ben Sedrine est détenue depuis le 1er août 2024 à la prison des femmes de la Manouba. Elle est accusée, entre autres, d’avoir falsifié le rapport final de l’Instance. Selon les accusations, elle aurait rédigé ce rapport seule, sans l’approbation des autres membres de l’Instance, et en aurait produit trois versions différentes : une première remise au président de la République, une deuxième transmise au Parlement et à la présidence du gouvernement, et une troisième publiée sur le site officiel de l’Instance ainsi que dans le Journal Officiel.

L’ancienne présidente a entamé une grève de la faim le 14 janvier 2025, date symbolique correspondant à l’anniversaire de la révolution tunisienne. Par ce geste, elle entend interpeller les autorités sur son cas, affirmant ne plus pouvoir supporter « l’injustice » qu’elle estime subir.

M.B.Z