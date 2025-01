Réforme des chèques, Algérie, Mohamed Boughalleb… Les 5 infos du week-end

Maher Ketari : une initiative parlementaire pour reporter l’entrée en vigueur de la loi sur les chèques

L’élu et membre de la commission des finances à l’Assemblée des représentants du peuple, Maher Ketari, est intervenu samedi 25 janvier 2025 sur les ondes d’Express FM au sujet de la nouvelle loi des chèques. Maher Ketari a confirmé qu’un certain nombre de députés ont présenté une initiative législative au bureau du Parlement pour reporter l’application de la loi n°41 de 2024 relative à la modification et à l’achèvement de certaines dispositions du Code de commerce, qui concerne principalement la nouvelle législation sur les chèques, prévue pour entrer en vigueur à partir du 2 février 2025.





Mohamed Ali Nafti effectue une visite de travail en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite de travail en Algérie demain 27 janvier 2025. Cette visite traduit la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre la Tunisie et l’Algérie, tout en réaffirmant leur engagement à intensifier les consultations et la coordination sur les questions d’intérêt commun, dans le but de promouvoir la sécurité, la stabilité et le développement dans la région, indique un communiqué du MAE tunisien.

Réforme des chèques : la BCT appelle à garantir la disponibilité des nouveaux formats

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a demandé aux banques et à La Poste tunisienne de garantir la disponibilité des nouveaux formats de chèques dans les délais, d'après l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), ce samedi 25 janvier 2025. M. Nouri a présidé, vendredi 24 janvier 2025, une réunion avec les principaux responsables de La Poste tunisienne, des banques et de la Société interbancaire de télécompensation. Cette réunion a porté sur la mise en œuvre de la loi n° 41 de 2024 sur les chèques, en préparation du lancement, le 2 février 2025, de la plateforme électronique unifiée pour les chèques et de l'entrée en vigueur des nouveaux formats.





Le cri de détresse et d'injustice de Jamel Eddine Boughalleb

Jamel Eddine Boughalleb, frère du journaliste Mohamed Boughalleb, a lancé un appel poignant à travers un message publié dimanche 26 janvier 2025, afin d’alerter sur la situation alarmante de son frère actuellement en détention. Dans ce texte empreint de douleur, il décrit l’état de santé préoccupant de Mohamed Boughalleb, dont la détérioration physique rapide nécessite une prise en charge médicale urgente. Selon lui, Mohamed Boughalleb souffre de graves problèmes de vision : son œil droit ne fonctionne plus qu’à 10%, tandis que son œil gauche est atteint d’une rétinopathie diabétique nécessitant un traitement laser dans les jours à venir. À cela s’ajoutent des douleurs invalidantes à la prostate et une jambe droite lourdement affectée, entravant ses mouvements et son quotidien.





Moez Nasri élu président de la FTF

Moez Nasri a été élu président de la Fédération tunisienne de football (FTF) pour un mandat de 2025 à 2029, samedi 25 janvier 2025. Lors de l’assemblée générale élective, tenue dans un hôtel de la banlieue de Gammarth, les représentants des clubs ont choisi la liste de Moez Nasri. Le nouveau bureau dirigera les affaires du football tunisien jusqu’en 2029.