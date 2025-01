Météo Tunisie : pluie et froid au rendez-vous

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué dans son dernier bulletin du 12 janvier 2025, que le temps reste froid avec des précipitations parfois abondantes, sur les régions du nord et du centre.





Ces pluies seront ponctuellement intenses, notamment dans les zones côtières du nord, où les cumuls quotidiens pourraient atteindre entre 30 et 60 mm, voire localement 80 mm. Par ailleurs, des rafales de vent atteignant temporairement 80 km/h sont prévues.





Les températures resteront basses dans la majorité des régions du pays. Les maximales oscilleront entre dix et quatorze degrés, ne dépassant pas six degrés dans les hauteurs. Les minimales, quant à elles, varieront généralement entre quatre et huit degrés, et pourraient descendre entre zéro et trois dans les régions montagneuses, où des chutes de neige sont attendues à partir de 800 mètres d’altitude.





