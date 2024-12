Météo Tunisie : pluies orageuses et chutes de neige attendues

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé dans son bulletin du dimanche 22 décembre 2024 que la situation météorologique changera dès cette nuit et au cours de la journée de demain, lundi 23 décembre 2024.





Des pluies orageuses sont attendues dans le nord, et localement dans le centre, avec une intensité accrue dans les régions côtières du nord, en particulier dans l’extrême nord-ouest. Les précipitations pourraient atteindre des quantités importantes, comprises entre 40 et 70 millimètres.





Des chutes de grêle sont possibles par endroits, et des rafales de vent puissantes pourraient atteindre une vitesse maximale de 80 km/h.





Une baisse marquée des températures est prévue, notamment les mardi 24 et mercredi 25 décembre 2024. Les températures maximales oscilleront entre dix et seize degrés, sans dépasser sept degrés dans les régions montagneuses.





Les températures minimales, quant à elles, varieront entre quatre et neuf degrés dans les zones côtières du nord, et entre zéro et quatre degrés dans les régions de l’ouest. Des chutes de neige sont également attendues dans les zones situées au-dessus de 800 mètres d’altitude.





