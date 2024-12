Le ministère de l'Intérieur annonce un dispositif sécuritaire spécial au centre-ville pour le 1er décembre

Le ministère de l'Intérieur a mis en place un dispositif spécial en raison de la tenue de la 37ème édition du marathon Comar de Tunis-Carthage qui se tiendra le 1er décembre 2024.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'application de ce dispositif, à cette date, à partir de 7h et jusqu'à la fin des courses organisées dans le cadre de ce marathon. Le dispositif en question comporte les mesures suivantes :

- Interdiction de la circulation pour tous les véhicules au niveau de l'avenue Habib Bourguiba à partir de la station de train TGM jusqu'à la Place de la Révolution.

- Interdiction de la circulation de tous les véhicules au niveau de l'avenue Mohamed V à partir de la place de la Révolution jusqu'au croisement avec l'avenue Abdelaziz Kamel.

- Interdiction de circulation de tous les véhicules au niveau de la route allant des Berges du Lac 0 jusqu'à l'hôtel Mövenpick.

- Interdiction de la circulation de tous les véhicules au niveau de la route parallèle à la route nationale n°9.

- Interdiction de circulation de tous les véhicules au niveau de la route de la corniche des Berges du Lac 2 jusqu'à la clinique Hannibal.

- Interdiction de circulation de tous les véhicules au niveau de la clinique Hannibal jusqu'au palais des foires du Kram.

- Interdiction de circulation de tous les véhicules au niveau de la route Tunis-La Goulette reliant la station de train TGM et La Mâalga 2 Carthage.

- Interdiction d'arrêt et de stationnement des rues et avenues suivantes à la même date de 8 heures à midi : corniche Lac 1, rue du lac Haroun, rue du lac Biwa, avenue El Esfizari Cité les Pins, avenue de Carthage, route Roosevelt et avenue de l'Environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le 71.343.201 ou le 71.342.787.

S.G