Un individu recherché meurt lors d'un échange de coups de feu avec la police à Msaken

Le ministère public près le tribunal de première instance de Sousse a ordonné l'ouverture d'une enquête à l'aube du samedi 2 novembre 2024 pour établir les circonstances de la mort d'une personne recherchée par la justice, suite à un échange de tirs avec les unités de sécurité, survenu ce samedi matin à Msaken, selon ce qu'a déclaré le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Wissam Cherif.

Dans une déclaration à Jawhara FM, M.Cherif a précisé que « l'incident s'est produit dans le cadre d'une opération de sécurité visant à arrêter une personne recherchée faisant l'objet de plusieurs avis de recherche et condamnée à plus de 70 ans de prison ». Il a également indiqué que « la personne recherchée a été blessée au niveau de la cuisse, mais elle est décédée à l'hôpital malgré les tentatives de secours ».

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur est revenu sur cette affaire dans un communiqué. Le département affirme que cela a eu lieu au cours de la poursuite de l’opération ciblant les trafiquants de drogue. On apprend que plusieurs perquisitions ont été menées dans la région de Sousse et Monastir. Une opération qui a conduit à l’arrestation de 237 individus dangereux et la saisie d’une quantité de drogue, d’armes blanches et de sommes d’argent.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que durant l’opération, cette personne recherchée « a résisté aux forces de sécurité et s’est engagée dans un échange de coups de feu en utilisant un pistolet, nécessitant sa neutralisation par un tir qui a atteint sa jambe entrainant son décès à l’hôpital ».

H.K