L'INP en pourparlers pour récupérer 11.795 pièces historiques carthaginoises

L'Institut national du patrimoine a annoncé dans un communiqué jeudi 18 octobre 2024, qu'il est en pourparlers avec la faculté "Franklin College of Arts and Sciences" pour reprendre 11.795 pièces historiques datant de l'ère carthaginoise.

Le communiqué a indiqué que cette action fait partie de la récupération temporaire de pièces de monnaie historiques exportées entre 1980 et 1997, dans le but de les étudier et d'effectuer les analyses requises. Les exportations de ces pièces historiques vers plusieurs pays européens et les États-Unis faisaient partie du projet commun entre la Tunisie et l'Unesco, connu sous le nom de "Sauvetage du site historique de Carthage".

« L'institut travaille en collaboration avec la faculté de Géorgie aux États-Unis pour récupérer les pièces de monnaie historiques conservées dans leur établissement » a affirmé le communiqué en précisant que cette collection est composée de 11.795 artefacts dont 3460 pièces de monnaie.

« L’institut entamera la même procédure avec les autres instituts de recherche afin de récupérer toutes les pièces historiques tunisiennes » a ajouté le communiqué.





H.K