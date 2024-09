La Banque centrale de Tunisie maintient son taux directeur à 8%

Le conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 8% afin de continuer à soutenir le processus désinflationniste. Le taux d’inflation est passé de 7% en juillet à 6,7% en août 2024.

Dans un communiqué du 25 septembre 2024, la BCT a indiqué que les prévisions renvoyaient vers une poursuite de la détente graduelle de l’inflation. Le taux moyen sur l’année devrait être de 7% en 2024 contre 9,3% en 2023. « La trajectoire future de l’inflation reste entourée de risques haussiers multiples sur le court et le moyen terme, ayant trait surtout à la remontée des prix internationaux des produits de base et de l’énergie, au stress hydrique, à l’affaiblissement des capacités de production, et à la situation encore difficile des finances publiques », a poursuivi le communiqué.

La BCT a considéré que la croissance économique a été « positive mais atone ». Le taux de croissance en glissement annuel est de 1% alors que le taux en glissement trimestriel enregistré au deuxième trimestre 2024 est de 0,3%.

« Pour la période à venir, les données conjoncturelles disponibles laissent entrevoir une poursuite de la tendance haussière de la croissance économique au troisième trimestre 2024, qui sera soutenue par le redressement de la demande extérieure et le renforcement progressif de la demande intérieure », a ajouté la même source.

La BCT a évoqué l'amélioration du déficit de la balance commerciale et des réserves en devises sur les huit premiers mois de 2024

S.G