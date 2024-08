Le nouveau ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur algérien

Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi 27 août 2024, l’ambassadeur algérien Azzouz Baalel.

Cette rencontre a permis, selon un communiqué du département, de "réaffirmer la profondeur et la solidité des relations fraternelles entre la Tunisie et l’Algérie ainsi que la volonté commune de les consolider dans tous les domaines, en vue du renforcement du partenariat stratégique global, conformément aux directives des dirigeants des deux pays et afin de répondre aux aspirations des deux peuples".

L'entrevue survient deux jours après la nomination de M. Nafti en tant que chef de la diplomatie lors d'un large remaniement ministériel opéré le 25 août par le président de la République.

M.B.Z