Héla Jaballah présente la nouvelle loi adoptée sur les congés de maternité et de paternité

Le projet de loi n°2024/56, relatif à l’organisation des congés de maternité et de paternité pour la fonction publique, le secteur public et le secteur privé a été adopté, mercredi soir 31 juillet 2024, dans son ensemble avec 111 voix pour, une voix contre et quatre abstentions.

La députée et présidente de la commission des droits et libertés au Parlement, Héla Jaballah, est intervenue, jeudi matin 1er août 2024, pour présenter les plus importantes dispositions de cette nouvelle loi.

Dans une interview téléphonique au micro de Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM, elle a ainsi indiqué que le congé de maternité est passé à trois mois outre quinze jours avant l’accouchement. Le congé paternité passe à une semaine ou dix jours s’il s'agit de jumeaux ou si le nourrisson à des problèmes de santé. En outre, le père a trente jours pour fixer la date de son congé, n’étant pas obligé de prendre son congé directement après l’accouchement de sa conjointe. En cas de décès de la mère au cours de l’accouchement, le père bénéficiera à sa place du congé maternité (soit trois mois).

Autre chose, les deux pauses d'allaitement sont passées d'une demi-heure à une heure chacune.

Rappelons que le congé maternité est différent selon les secteurs et les femmes ne bénéficiaient pas de congé avant l’accouchement. Les hommes n’avaient droit qu’à seulement deux jours de congé paternité.

En réponse à une interrogation de l’animateur, l’élue a précisé qu’il faudrait des textes applicatifs pour que cette loi entre en vigueur après son approbation par le chef de l’État. Elle pense, cependant, que ces textes seront rapidement publiés. Et d’espérer que cela se fera pour la prochaine Fête de la femme.

S’agissant de la prise en charge de ces congés, Mme Jaballah a indiqué que concrètement, une allocation sera versée aux concernés, avec une partie prise en charge par l’employeur et l’autre par les caisses sociales, et que cela dépend des conventions sectorielles signées.

I.N.