Kaïs Saïed, Ahmed Hachani, Kamel Akrout… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 9 juillet 2024 :







Augmentation de 33% de l'allocation accordée aux catégories démunies

Le président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré, mardi 9 juillet 2024, la ministre des Finances, Sihem Nemsia, et le ministre des Affaires sociales, Kamel Maddouri. Cette réunion a porté sur la décision conjointe des deux membres du gouvernement, basée sur un ordre du chef de l'État, concernant l'augmentation de 33,33% de l'allocation financière accordée aux catégories démunies, qui passera de 180 à 240 dinars par mois. Cette augmentation concernera environ 310.000 bénéficiaires d'une pension minimale, à partir de ce mois de juillet.







Réouverture du passage frontalier de Ras Jedir : Hachani et Dbeibah expriment leur satisfaction

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a reçu, mardi 9 juillet 2024, un appel téléphonique du Premier ministre du gouvernement libyen d'union nationale, Abdul Hamid Dbeibah, dans le cadre des traditions de concertation et coordination continues entre les deux pays. À cette occasion, les deux responsables ont loué les relations fraternelles exceptionnelles liant la Tunisie et la Libye. Et de souligner, dans ce contexte, la nécessité d'œuvrer pour développer davantage la coopération dans tous les domaines, notamment au niveau économique et commercial.







Kamel Akrout rejoint la course à la présidentielle

L’amiral à la retraite, Kamel Akrout, a publié, mardi 9 juillet 2024, un post sur les réseaux sociaux accompagné d’une fiche de parrainage pour l’élection présidentielle où figurent son nom et sa photo. Sans dire clairement dans la légende qu’il se porte candidat à la présidentielle, Kamel Akrout semble toutefois rejoindre la course selon le document. Le jour même de la parution au Jort du décret de convocation des électeurs, le 3 juillet 2024, Kamel Akrout avait posté une phrase qui insinuait sans le dire clairement qu’il se portait candidat.







Amnesty International appelle à libérer Sonia Dahmani

Amnesty International a dénoncé, le 8 juillet 2024, la sentence prononcée à l’encontre de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani. L’organisation a appelé, dans un communiqué, à la libération immédiate de l'avocate et à abandonner toutes les charges retenues contre elle. Elle a également appelé à mettre fin aux poursuites sécuritaires et judiciaires ainsi qu'aux procès pour opinions et expressions contre tous les opposants.





Ministère de l’Éducation : un taux de réussite de 64,99% au concours de la neuvième année

Mondher El Afi, directeur de l’information et de la communication au sein du ministère de l’Éducation, a annoncé, mardi 9 juillet 2024, que le taux de réussite à l’examen du diplôme de fin de l’enseignement de base général a atteint 64,99%. Des 26.061 candidats de la session de l’année 2024, 16.936 ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix, 3.515 d’entres eux ont été orientés vers les lycées pilotes. Il a également souligné que Mayssem Drissi, élève au collège pilote de Siliana, a obtenu la meilleure moyenne au niveau national, soit 19,12/20.