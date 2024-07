Nabil Ammar reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Qatar

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu aujourd’hui, lundi 8 juillet 2024, Zayed ben Saeed Rashid Al-Kumait Al-Khayarin, qui lui a remis une copie figurée de ses lettres de créance, l’accréditant en tant que nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar en Tunisie, indique un communiqué du MAE tunisien.

Le ministre a, à cette occasion, exprimé au nouvel ambassadeur « ses vœux de succès dans l’exercice de ses fonctions et la disponibilité du ministère à lui apporter tout le soutien et les facilités nécessaires et indispensables pour lui permettre de mener sa mission dans les meilleures conditions », indique la même source.

Cette rencontre a été l’occasion de « mettre en exergue la ferme volonté commune des dirigeants des deux pays de renforcer davantage les liens de fraternité et de coopération et de hisser les relations tuniso-qataries au meilleur niveau, et ce dans le respect des intérêts des deux pays et afin de répondre aux aspirations des deux peuples frères ».

L'entretien a également, annonce le communiqué, porté sur les préparatifs en cours en vue de la tenue, au cours de la période à venir, de la huitième session de la Haute commission mixte tuniso-qatarie que « les deux parties considèrent comme une nouvelle étape qui permettra de faire évoluer la coopération bilatérale entre les deux pays frères ».

