Météo Tunisie : hausse des températures dans la plupart des régions

L’institut national de la météorologie (INM) a indiqué dans son bulletin du dimanche 30 juin 2024, que quelques nuages dispersés seront présents dans la plupart des régions.

Les températures maximales varient entre 29 et 36 degrés dans les régions côtières et restent élevées dans les autres régions, où elles varient entre 38 et 45 degrés avec l'apparition du sirocco.

Le vent vient du secteur sud au nord et au centre, et du secteur est au sud, modéré à relativement fort dans la plupart des régions.





La mer est agitée au nord et dans le golfe de Gabès, et peu agitée à agitée le long des autres côtes.





S.H