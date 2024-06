La faculté de médecine de Tunis obtient la certification ISO 21001

La faculté de médecine de Tunis (FMT) a organisé, samedi 8 juin 2024, la cérémonie de célébration de sa certification selon la norme ISO 21001/2018.

Cette reconnaissance officielle, obtenue le 30 janvier 2024 pour une période de 3 ans, de la part de l’organisme allemand Duzert, concorde avec le soixantième anniversaire la faculté. La FMT est la première faculté de médecine tunisienne à avoir reçu cette distinction.

« La certification ISO 21001/2018, spécifique de l’enseignement supérieur, est bien plus qu’un simple document attestant de notre conformité aux standards internationaux, elle symbolise notre engagement inébranlable envers la qualité de l’enseignement et de la formation que nous dispensons. En tant qu’organisme d’éducation, la FMT a un besoin crucial, continu et dynamique d’évaluer le niveau de satisfaction des exigences de ses apprenants et autres bénéficiaires, et d’améliorer leur aptitude à maintenir ce niveau de satisfaction » lit-on dans un communiqué de la faculté.

M.B.Z