Sits triple ses bénéfices en 2023

La Société immobilière tuniso-saoudienne (Sits) a plus que triplé ses bénéfices en 2023. La société vient de publier ses états financiers arrêtés eu 31 décembre 2023 et il en ressort que son résultat net est passé de 564.636 dinars fin 2022 à 1,98 millions de dinars fin 2023, malgré un impôt sur les sociétés de 337.115 dinars (+149,47%) et une contribution conjoncturelle de 67.423 dinars (+149,47%).

Les revenus de la société ont augmenté de 69,35% atteignant 7,51 millions de dinars fin 2023 contre 4,44 millions de dinars fin 2022.

La société a n’a pas enregistré de charges financières en 2023 (n’ayant pas contracté d’emprunt) alors que ces produits de placement ont diminué de 18,01% pour se situer à 351.322 dinars.