Trifi : le bâtonnier et moi-même avons constaté les traces de torture sur Mehdi Zagrouba

L’avocat et président de la Ligue tunisienne de défense des Droits de l'Homme (LTDH), Bassem Trifi, a indiqué à travers un statut publié, mercredi 15 mai 2024, que l’avocat Mehdi Zagrouba a été victime d'une agression et d'une torture brutale.

« Le bâtonnier, des confrères et moi-même, avons constaté les traces évidentes de violence et de torture sur son corps.

Le juge d'instruction et le parquet ont refusé de le soumettre à un examen médical. Le juge d'instruction a continué d'interroger Me Zagrouba jusqu'à ce qu'il vomisse et s'évanouisse. Malgré tout cela, le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt à son encontre alors qu'il était inconscient et gisait par terre.

Après les arrestations arbitraires, les procès malveillants, les agressions et les perquisitions, nous en sommes arrivés aujourd'hui à la torture. Jusqu’où ces injustices ? », lit-on dans le témoignage de Bassem Trifi.

L’avocat, Mehdi Zagrouba, arrêté dans la soirée de lundi 13 mai 2024, lors d’un assaut musclé de la police à la Maison de l’avocat. Lors de son arrestation à la Maison de l’avocat, il avait été violemment agressé. Les témoins de la scène avaient indiqué que les agents s’étaient jetés sur lui, puis l’avaient traîné par terre, le dénudant dans la foulée.

Mehdi Zagrouba a été interpellé à la suite d’une altercation avec des agents de sécurité au palais de justice au cours de la manifestation des avocats. Le ministère de l’Intérieur avait précisé dans un communiqué, que selon le ministère public, il s’agit d’outrage à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions, et de violence physique et verbale contre les deux agents sécuritaires.





S.H