Affaire Chokri Belaïd, procureur de la République… Les 5 infos de la journée

Imprimer





Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 27 mars 2024.





Affaire Chokri Belaïd : détails des peines prononcées

La cinquième chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu, tôt dans la matinée du mercredi 27 mars 2024, son verdict dans l’affaire de Chokri Belaïd. Sur les 23 accusés (quatorze en état d’arrestation et neuf en liberté), quatre ont été condamnés à mort, deux à la réclusion à vie, cinq ont eu des non-lieux alors que les autres ont été condamnés à des peines allant de deux à 120 ans pour chacun des crimes dont ils sont accusés.





Assassinat de Chokri Belaïd - Ennahdha : la décision de la justice prouve l'innocence du parti

Le mouvement Ennahdha est revenu sur les sentences prononcées dans le cadre de l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd par la justice tunisienne durant l’aube du 27 mars 2024. Il a considéré qu’il s’agissait de la preuve indéniable de l’absence de lien entre le parti et ce crime. Ennahdha a appelé à l’entame d’une conciliation générale et à ne pas s’engager dans l’exclusion. Dans un communiqué publié à la même date, le mouvement Ennahdha a indiqué que les preuves collectées par les services de police et la conclusion à laquelle la justice était parvenue démontraient l'innocence du parti. :





Le procureur de la République relevé de ses fonctions

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis, Zouhair Ben Abdallah, a été démis de ses fonctions mercredi 27 mars 2024, apprend Business News de sources concordantes. Zouhair Ben Abdallah a également été relevé de ses fonctions à la tête du pôle judiciaire de lutte antiterroriste et du pôle judiciaire économique et financier. Il aurait été muté au parquet près la Cour de cassation, apprend-on, par ailleurs.







Kaïs Saïed : le projet de la cité médicale de Kairouan entravé par des parties internes et étrangères

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi 27 mars 2024, une réunion au palais de Carthage, consacrée à l'examen du projet relatif à la cité médicale de Kairouan. Au cours de la réunion, il a évoqué les difficultés rencontrées dans le lancement du projet de la cité médicale de Kairouan. Ce grand projet a été entravé depuis 2020, et certaines parties continuent de manœuvrer avec des parties internes et étrangères pour retarder sa réalisation.





Saïed : nos compétences quittent la Tunisie car ne trouvant pas les conditions de travail adéquates

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mercredi 27 mars 2024, une réunion au palais de Carthage, consacrée à l'examen du projet relatif à la cité médicale de Kairouan. Le président de la République a abordé la détérioration progressive des services de santé depuis l'adoption de ce qu'on appelle le programme de réforme structurelle à la fin des années 80. « De nombreuses installations hospitalières souffrent maintenant d'un manque flagrant de fournitures de base, malgré la qualité exceptionnelle des professionnels de la santé, recherchés même dans les pays occidentaux », indique le communiqué présidentiel.