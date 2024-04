La fusion de Dar Assabah et la Snipe-La Presse devra s’opérer dans les plus brefs délais

Une réunion de travail ministérielle consacrée au dossier de la fusion de la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (Snipe-La Presse) et de Dar Assabah, s’est tenue, mercredi 27 mars 2024, à la Kasbah.

La réunion, tenue sous la supervision du chef du gouvernement, Ahmed Hachani et en présence du ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a permis d’examiner les résultats des travaux des différentes équipes chargées d'établir le processus de restructuration des deux sociétés et de discuter des formules juridiques et des différentes hypothèses proposées pour réaliser la fusion.

Le Conseil a souligné la nécessité d'accélérer la procédure de sauvetage des deux sociétés et de réaliser le processus de fusion dans les plus brefs délais, avec la nécessité de garantir les exigences financières.

Sous l’impulsion du président de la République, Kaïs Saïed, un conseil ministériel tenu en juillet 2023, a approuvé l'option de fusion des deux sociétés conformément à la réglementation en vigueur.

Il a alors été également décidé d’assurer les besoins financiers confirmés des deux établissements pendant la période de préparation du programme de sauvetage, soit jusqu'à la fin de l'année 2023 et de travailler à assurer la couverture sociale et de santé des salariés travaillant dans les deux établissements pendant la période de préparation des programmes de sauvetage.

M.B.Z