Hatem Mliki : en 2025, la Tunisie fera encore une fois appel à la BCT

Imprimer

L’ancien élu et expert en développement, Hatem Mliki a affirmé que la Tunisie fera encore une fois appel, en 2025, à un prêt de la Banque centrale de Tunisie.

S’exprimant le 8 février 2024 durant « RDV9 » de Malek Baccari sur Attessia Tv, Hatem Mliki a indiqué que prétexter le défaut de paiement de la Tunisie était le même motif qu’avait évoqué l’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed afin de forcer le parlement à adopter le budget de 2019.

« Je suis contre la politique d’austérité… Nous ne devons pas mettre les gens dos au mur et leur annoncer que nous avons besoin d’argent et que la Tunisie se retrouvera dans une situation de défaut de paiement… Même en 2025, nous allons subir la même chose… Durant les trois dernières années, le budget a évolué… Il doit s’agrandir… Les besoins progressent et on ne peut rien faire à moins de suspendre les salaires et l’export », a-t-il dit.

Hatem Mliki a considéré qu’en l’absence de réformes structurelles et de changements profonds, la Tunisie se retrouvera face à la même situation. Ceci pourrait impliquer d’autres prêts contractés auprès de la BCT.

L'Assemblée des représentants du peuple a voté, mardi 6 février 2024, avec 92 voix pour, 15 contre et 26 abstentions, la révision du statut de la Banque centrale de Tunisie afin de permettre l’octroi d’un crédit à hauteur de sept milliards de dinars au gouvernement.

S.G