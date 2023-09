Djerba : que signifie l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a approuvé aujourd’hui 18 septembre 2023, le dossier de Djerba. Une nouvelle qui vient juste d’être annoncée durant la 45ème session tenue à Riyadh, en Arabie saoudite.

Ainsi, à compter du 18 septembre 2023, date à laquelle cette décision a été prise, Djerba est officiellement inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'Unesco.

Notons que le dossier de Djerba comprend une liste de 31 sites et monuments, tous caractérisés par leur architecture et leur urbanisme exceptionnels. De plus, ils reflètent la diversité religieuse et sociale des habitants de l'île de Djerba.

Quels sont les critères d’admission ?

En effet, les sites doivent avoir une valeur exceptionnelle universelle et satisfaire au moins l'un des dix critères de sélection.

Jusqu'à la fin de l'année 2004, les sites du patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base de six critères culturels et de quatre critères naturels. Avec l'adoption des lignes directrices opérationnelles révisées pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, il n'existe désormais qu'un seul ensemble de dix critères.

Pour qu'un bien soit inclus sur la liste du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial doit estimer qu'il satisfait à un ou plusieurs des critères suivants : représenter un chef-d'œuvre du génie créatif humain, témoigner d'un important échange de valeurs humaines, sur une période de temps ou au sein d'une zone culturelle du monde, concernant l'évolution de l'architecture, de la technologie, des arts monumentaux, de l'urbanisme ou de l'aménagement du paysage, constituer un témoignage unique ou au moins exceptionnel d'une tradition culturelle ou d'une civilisation vivante ou disparue, être un exemple exceptionnel d'un type de construction, d'un ensemble architectural ou technologique, ou d'un paysage illustrant une (ou des) étape(s) significative(s) de l'histoire humaine, être un exemple exceptionnel d'une implantation humaine traditionnelle, d'une utilisation des terres ou de la mer représentative d'une culture (ou de cultures), ou d'une interaction humaine avec l'environnement, en particulier lorsqu'elle devient vulnérable sous l'effet de changements irréversibles, être directement ou tangiblement associé à des événements ou à des traditions vivantes, à des idées, ou à des croyances, à des œuvres artistiques et littéraires d'une signification universelle exceptionnelle (le Comité estime que ce critère devrait de préférence être utilisé en conjonction avec d'autres critères), contenir des phénomènes naturels superlatifs ou des zones d'une beauté naturelle exceptionnelle et d'une importance esthétique, être un exemple exceptionnel représentant les principales étapes de l'histoire de la Terre, y compris le registre de la vie, des processus géologiques en cours significatifs dans le développement des formes terrestres, ou des caractéristiques géomorphologiques ou physiographiques significatives, être un exemple exceptionnel représentant des processus écologiques et biologiques en cours significatifs dans l'évolution et le développement des écosystèmes et des communautés terrestres, d'eau douce, côtières et marines, de plantes et d'animaux , contenir les habitats naturels les plus importants et significatifs pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux qui abritent des espèces menacées ayant une valeur exceptionnelle universelle du point de vue de la science ou de la conservation.

Qu’est ce qu’un patrimoine culturel ?

Selon la Convention du patrimoine mondial, sont considérés comme patrimoine culturel les éléments suivants :

Monuments : œuvres architecturales, œuvres de sculpture monumentale et de peinture, éléments ou structures d'origine archéologique, inscriptions, habitations troglodytiques et combinaisons d'éléments, qui ont une valeur exceptionnelle universelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;

Groupes de bâtiments : groupes de bâtiments distincts ou reliés entre eux qui, en raison de leur architecture, de leur homogénéité ou de leur place dans le paysage, ont une valeur exceptionnelle universelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science ;

Sites : œuvres de l'homme ou œuvres combinées de la nature et de l'homme, ainsi que des zones comprenant des sites archéologiques qui ont une valeur exceptionnelle universelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Que signifie cette classification ?

La Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est une liste prestigieuse de sites du monde entier qui ont été reconnus comme ayant une valeur exceptionnelle universelle.

La principale raison de l'établissement de la Liste du patrimoine mondial est d'identifier et de protéger les sites d'une importance exceptionnelle pour l'humanité. Ces sites comprennent des monuments culturels, des merveilles architecturales, des sites archéologiques, des paysages naturels, voire des villes entières.

L'inscription d'un site sur la Liste du patrimoine mondial signifie sa valeur exceptionnelle pour l'humanité et la nécessité de le préserver pour les générations futures. Elle vise également à sensibiliser le monde entier à l'importance de la préservation de ces sites, à promouvoir la coopération internationale pour leur conservation et leur gestion. Le statut de site du patrimoine mondial entraîne souvent une augmentation du tourisme, une appréciation de la culture et un développement durable dans la région.

La Liste du patrimoine mondial de l'Unesco est un effort collectif pour découvrir, protéger et célébrer les endroits les plus extraordinaires du monde, en favorisant un sentiment de responsabilité mondiale pour leur préservation et leur appréciation.

