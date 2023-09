Djerba officiellement inscrite à la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Imprimer





Lors de sa 45ème session se déroulant à Riyadh en Arabie saoudite, le Comité du patrimoine mondial relevant de l'Unesco a validé le dossier de Djerba.

Ainsi et à partir du 18 septembre 2023, date à laquelle la décision a été prise, Djerba intègre officiellement la liste des patrimoines mondiaux de l'Unesco.

Pour rappel, le dossier comporte une liste de plusieurs sites et monuments : 31 sites reflétant un caractère architectural et urbain exceptionnel. Il témoigne de la mixité religieuse et sociale des habitants de l’île de Djerba.





S.G