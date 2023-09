WTA 1000 Guadalajara : Ons Jabeur et Peyton Stearns s’envolent aux huitièmes de finale

La championne nationale, Ons Jabeur et sa partenaire américaine Peyton Stearns (44e en simples et 171e en doubles) ont remporté, dimanche 17 septembre 2023, leur match des 16es de finale du WTA 1000 Guadalajara (doubles dames).

Les deux coéquipières se sont imposées en deux sets 6-3, 6-2, face aux Britanniques Olivia Nicholls (98e en doubles) et Alicia Barnett (n°95 en doubles).

Aux huitièmes de finale, elles devront affronter la Canadienne Leylah Fernandez (74e en simples et 21e en doubles) et l’Américaine Taylor Townsend (101e en simples et 8e en doubles).







S.H