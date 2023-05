L’association des jeunes avocats solidaire avec Mehdi Zagrouba

Le bureau exécutif de l'Association tunisienne des jeunes avocats a rendu public un communiqué, mercredi 24 mai 2023, pour faire part de sa solidarité et de son soutien absolu avec l’avocat Mehdi Zagrouba à la suite du harcèlement et des répressions visant sa liberté à travers les violations des procédures et l’émission des mandats judiciaires injustifiés à son encontre.

L’association fait porter la responsabilité de la dégradation de la situation des droits et des libertés en Tunisie au ministère de la Justice et au Conseil provisoire de la magistrature.





Elle appelle, ainsi, le bâtonnier et les membres de l’ordre national des avocats à assumer leur devoir, juridique et professionnel, pour protéger leurs affiliés contre forme de répression les visant.





L’association des jeunes avocats assure qu’elle approuve toutes les décisions qui seront prises à l’issue de la réunion prévue par le conseil de l’ordre des avocats le 25 mai 2023. Elle appelle, également, les jeunes avocats à serrer les rangs pour engager toutes les formes de lutte afin de défendre le barreau ainsi que les droits et les libertés.





Rappelons que l’avocat Mehdi Zagrouba a annoncé, hier, sa décision d’observer une grève sauvage de la faim pour protester contre les poursuites judiciaires engagées contre lui par la ministre de la Justice conformément aux dispositions du décret 54.





S.H