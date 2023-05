Nabil Hajji : le pouvoir en place n'a encore rien réalisé !

Le secrétaire général du parti Attayar, Nabil Hajji a salué les opposants détenus depuis plus de 90 jours dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État. Il a, également, précisé qu’Attayar n’était pas concerné par l’initiative lancée par le collectif Soumoud. Il a,aussi, considéré qu'il n'y avait pas de gouvernement et que Kaïs Saïed gérait lui même le pays.

Invité le 24 mai 2023 à « Studio Shems » de Zina Zidi sur Shems Fm, Nabil Hajji a indiqué qu’Attayar faisait déjà partie de la coalition des forces démocrates. Il comporte Al Massar, le Parti des Travailleurs et Ettakatol. Cette coalition œuvre pour la création d’un comité de défense des libertés.

« Il n’y a pas de divergences avec la coalition Soumoud… Au début, elle a soutenu l’adoption d’une nouvelle constitution… Elle s’est opposée à plusieurs événements tels que la consultation…. Officiellement, il n’y a pas de coordination entre Attayar et ce groupe », a-t-il ajouté.

Nabil Hajji a considéré qu’il n’y avait jusqu’à maintenant pas de réussites ou d’accomplissements de la part du pouvoir en place. Il a évoqué la crise du pain et de la farine. Ceci, selon lui, a provoqué une pénurie et la fermeture de certaines boulangeries. M. Hajji a tenu le pouvoir en place pour responsable de cette défaillance. Il a affirmé que le gouvernement de Najla Bouden avait recours aux mêmes mécanismes que ceux utilisés par le gouvernement précédent. Il a cité à titre d’exemple l’accord conclu avec la Fédération de l‘enseignement secondaire. Le ministère de l’Éducation a convenu de reporter l’application des accords à 2026.

« Combien vaut le salaire d'un enseignant ? 1.500 dinars ? Après vingt années de travail… S'il paie un loyer de 600 dinars, que lui reste-t-il ? De quoi va-t-il se nourrir, s'habiller, couvrir les frais d'enseignement de ses enfants, l'Aïd, l'électricité, l'eau courante ? », a-t-il lancé en critiquant ceux qui s'opposaient aux revendications des enseignants.









Nabil Hajji a considéré que la question de l’enseignement et des concours nationaux tels que le baccalauréat ne devait pas se limiter à l’aspect pécuniaire de la chose. Il a souligné l’importance d’améliorer la situation des enseignants et des élèves. Selon lui, quelle que soit la situation, le pouvoir en place doit trouver une solution.

Le secrétaire général d’Attayar s’est interrogé sur l’identité des personnes responsables de la crise de farine. Le président de la République, Kaïs Saïed, avait affirmé qu’il s’agissait de quatre personnes et qu’il les avait identifiés. M. Hajji a rappelé que l’État réglementait et contrôlait la distribution des produits et que les transactions étaient traçables par factures. Il a affirmé que la crise résultait en vrai de l’incapacité de l’État à acquérir des céréales.

« Si l’État est incapable de gérer la situation et que ces personnes contrôlent véritablement le pays, il suffit de les élire… Il (Kaïs Saïed) nous a annoncé une crise des combustibles… L’État n’a plus d’argent pour payer… Nous ne sommes plus solvables. On doit payer en cash… La dette de l’Office des céréales auprès de la BNA est aux alentours de 4.700 millions de dinars… Quel est le rôle de l’État ? Celui qui gouverne doit nous l’expliquer… Son rôle est de garantir la disponibilité de la farine ou de nous dire quoi faire », a-t-il dit.

Nabil Hajji a par ailleurs indiqué que le parlement n’a toujours pas adopté une seule loi alors qu’il a entamé ses travaux depuis deux mois et demi. Il a indiqué que le parlement ne comportait pas d’opposition, rappelant que seulement 10% des électeurs ont participé aux législatives. M. Hajji a qualifié l’assemblée de simulacre de parlement et a assuré qu’il ne pouvait pas résoudre les problèmes auxquels faisaient face les Tunisiens.

Pour ce qui est de la crise des médicaments, Nabil Hajji a expliqué que le secteur privé était capable de produire des médicaments génériques pour un prix considérablement plus abordable. Néanmoins, le système tunisien impose la vente de médicament à un prix inférieur à celui importé et bénéficiant d’une compensation de la part de l’État. Ceci oblige les producteurs de médicaments à vendre leurs produits à un prix inférieur au coût de revient ou à ne pas le mettre en circulation.

Nabil Hajji a indiqué que le président de la République, Kaïs Saïed, a ratifié la loi de finances 2023 portant levée graduelle des compensations. Il a, également, appelé le gouvernement à présenter les réformes qu’il envisage de mettre en place avec précision. Évoquant le sujet des entreprises publiques, M. Hajji a mis l’accent sur l’importance d’améliorer la gouvernance de ces établissements et d’accélérer les procédures administratives. Il a considéré que les dirigeants nommés à la tête des entreprises publiques n’étaient pas suffisamment impliqués et qu’ils ne se souciaient pas de la situation financière des sociétés : ils doivent être rémunérés en fonction du bénéfice réalisé et sur la base d’objectifs à atteindre.

Nabil Hajji a indiqué qu’il y avait entre 65 mille et 70 mille fonctionnaires publiques. Il a assuré que ce chiffre était inférieur à celui enregistré en France, en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, en Belgique ou encore en Italie. Il a considéré que le dysfonctionnement de l’administration résultait d’une mauvaise gestion des ressources humaines et de l’absence de formation du personnel.

