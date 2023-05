Un ancien PDG de la CPG et huit autres personnes en détention pour corruption

Un ancien président directeur général de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) et huit autres personnes dont une commerciale de nationalité étrangère ont été maintenus en détention dans le cadre d’une enquête et ce pour suspicions de corruption et dilapidation de deniers publics.

Dans un communiqué publié, mercredi 24 mai 2023, la direction générale de la Garde nationale a expliqué que la direction de renseignements et recherches de la Garde nationale à l'Aouina était en charge de l’affaire. L’enquête concerne l’acquisition en 2019 d’équipements par la CPG d’une valeur de quatorze millions de dinars.

Les suspects ont, selon l’enquête préliminaire, essayé d’acquérir des équipements qui ne sont pas conformes aux besoins de la CPG et de détourner les procédures d’acquisition, ce qui aurait pu coûter à l’entreprise d'énormes pertes financières. La CPG a, d’après le communiqué de la Garde nationale, refusé de finaliser l’acquisition des équipements en question.

Les prévenus devraient comparaitre devant le juge d’instruction, selon la même source.

N.J.