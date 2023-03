SNJT - Port du brassard rouge au sein de l’ARP pour protester contre l’exclusion des journalistes

Imprimer

La vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed, a affirmé, lors d’une conférence de presse, tenue, mardi 14 mars 2023, dans les locaux du syndicat, qu’interdire aux médias de couvrir les travaux de la première plénière du nouveau Parlement est une décision grave et lourde de sens.

Elle a précisé qu’une telle décision est un dépassement manifeste, elle est scandaleuse et nuit à l’image du pays et des députés eux-mêmes, affirmant que le président de l’ARP, Brahim Bouderbala et d’autres députés ont condamné cette décision et exprimé leur soutien aux journalistes exclus.

« Nous allons nous concerter avec la commission du règlement intérieur de l’ARP pour assurer une couverture globale des travaux du Parlement et pour assurer aux médias et aux organisations de la société civile de travailler dans les meilleures conditions. Nous appelons nos collègues des médias publics à porter le brassard rouge pour exprimer leur soutien à leurs collègues qui ne pourront pas accéder à l’ARP », a poursuivi Amira Mohamed.

« Nous allons dresser la liste des députés qui ont appelé à exclure les journalistes, qui sont donc les ennemis de la liberté de la presse, nous allons prendre des décisions les concernant ils auront à assumer leur responsabilité. Nous n’avons pas opté pour le boycott des travaux de l’ARP car nous estimons que les citoyens ont le droit à l’information, mais nous suivrons de près ce qu’il en est et comment on compte gérer les relations avec les médias », a-t-elle conclu.

M.B.Z