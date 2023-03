Dès le premier jour, le pouvoir exécutif humilie le pouvoir législatif

L’interdiction des médias privés d’accéder au parlement pour couvrir les travaux de la première session de la nouvelle assemblée a plusieurs significations.

Outre le déni de l’information aux citoyens, la plus importante a été révélée par Zyed Krichen dans son intervention à Midi Show sur Mosaïque Fm. Pour lui, l’interdiction a été décidée par le pouvoir exécutif puisque l’assemblée n’a pas encore commencé ses travaux et n’a pris aucune décision. Ce message est dangereux dans le sens que le pouvoir exécutif se donne le droit de décider de l’image du parlement et du pouvoir législatif.

Durant l’émission, le chroniqueur Haythem El Mekki a cité l’ancien ministre de l’Éducation Mohamed Hamdi qui a dit « les médias n’ont pas été empêchés de couvrir l’assemblée, ils ont été empêchés de la dénuder ».

Durant l’émission, on a également relevé le risque que la Télévision ne diffuse plus les interventions polémiques des députés. D’ores et déjà, en ce premier jour, on a coupé la voix aux députés lors de la diffusion.

Et au chroniqueur de s’interroger comment les citoyens vont être informés des différents dépassements des députés si les journalistes ne sont plus autorisés à couvrir les travaux de l’assemblée et si la Télévision publique censure les interventions.

R.B.H