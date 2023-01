Tunisie : aggravation du déficit commercial, en particulier énergétique, en 2022

Imprimer

Le déficit de la balance commerciale s’est aggravé de 55,55% en 2022. Il s’est établi à -25.216 millions de dinars (MD) fin décembre 2022 contre -16.210,7 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en régression de 4,7 points passant de 74,2% à 69,5%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS), mercredi 11 janvier 2023.

Pour sa part, le déficit énergétique a plus que doublé et s’accapare 41,9% du déficit total. La balance énergétique s’établit à -10.566,8 MD fin décembre 2022 contre 5.219,2 MD fin décembre 2021.

Le solde déficitaire est expliqué en grande partie par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-8.532,5 MD), la Turquie (-3.958,8 MD), l’Algérie (-3.908,4 MD) et la Russie (-2.758,9 MD), l’Italie (-2.302 MD) et l’Espagne (-772,3 MD).

Et de spécifier que le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement avec la France (+4.432,7 MD), l’Allemagne (+2.944 MD) et la Libye (+1.899 MD).

Selon ces mêmes données, l’augmentation observée au niveau des exportations de +23,4% durant 2022 concerne plusieurs secteurs. En effet, les exportations du secteur de l’énergie ont augmenté de +49,9%, celles des mines, phosphates et dérivés de +56,1%, celles des industries agro-alimentaires de +34,1%, celles des textiles, habillement et cuirs de +21% et celles des industries mécaniques et électriques de +14,5%.

En ce qui concerne les importations, l’augmentation de +31,7% provient de la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (+83,1%), des matières premières et demi-produits (+33%), des biens d’équipement (+12%), ainsi que des biens de consommation (+13,8%).

I.N (D'après communiqué)