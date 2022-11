Le Village de la Francophonie ouvrira ses portes le 13 novembre 2022 au Parc Djerba Explore

Lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui à Tunis, en présence de M. Mohamed Trabelsi, Coordinateur Média du 18ème Sommet de la Francophonie, de Mme Mamia Taktek, Commissaire du Village de la Francophonie, de Mme Mounira Mnif, présidente de l’Unité culturelle et touristique au sein de la commission exécutive du Sommet de Francophonie, de Mme Emna Ben Yedder, Commissaire du Pavillon Tunisie, de Mme Salwa Adelkhalek, responsable contenu numérique et de M.Karim Jatlaoui, directeur des relations publiques à l’Ontt, le voile a été levé sur le programme dudit Village qui ouvrira ses portes au grand public du 13 au 22 novembre 2022 au Parc « Djerba Explore », et qui représente l'un des piliers du Sommet de la Francophonie de Djerba 2022.

Initié en 2008 lors du Sommet de la Francophonie du Québec, le Village de la Francophonie perpétue la découverte de la diversité culturelle où la langue française est le trait d’union entre les peuples de l’espace francophone. Durant plus d’une décennie, les Villages de la Francophonie sont organisés par le pays hôte concomitamment avec le Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement. C’est un lieu convivial d’animation, de partage et d’échange, ouvert au public où tous les participants pourront mettre en relief leur héritage culturel, artistique et artisanal.

Tout au long de la période du Sommet, le Village de la Francophonie sera le véritable cœur battant et le centre névralgique de l’île de Djerba, dont l’objectif est de mettre en valeur la diversité culturelle qui représente la richesse de la francophonie. Les œuvres artisanales, les attraits touristiques et culturels, les conférences, les ateliers aussi bien que les spécialités culinaires francophones y seront largement présentés. Des pavillons seront à la disposition des pays et des organisations membres de la Francophonie en vue de présenter leurs spécificités culturelles et artisanales. Une scène, des ateliers et des workshops seront dédiés aux performances artistiques et culturelles, et permettront aux participants de présenter un programme ludique, didactique, culturel assorti de performances artistiques. Les différentes activités au programme offriront aux jeunes talents francophones la possibilité de se connecter et d’explorer de nouveaux horizons.

C’est dans cet esprit que le Village a été conçu, regroupant de nombreuses activités à vocation multidimensionnelle économique, culturelle, médiatiques, technologique et bien entendu éducative. À travers ces vocations, le Village de la Francophonie s’inscrira parfaitement dans l’esprit du thème du Sommet, à savoir : « La connectivité dans la diversité : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ».

Ainsi, le programme du village s’articulera autour de 194 manifestations en provenance de plus de 30 pays et institutions participants au Sommet, 27 pavillons seront mis à la disposition des États et des organisations membres de l’OIF, en vue de présenter leur héritage culturel et civilisationnel, et s’articulera autour de :

- 17ateliers de dégustation culinaire,

- une exposition sur l’art de la calligraphie,

- des projections de films,

- 37 workshops et un cycle de conférences portant sur différents thèmes,

- 43 spectacles artistiques et musicaux des différents États participants au Sommet,

- 11 spectacles virtuels dans l’Espace expositions immersives et 21 programmes diffusés sur la plateforme streaming, feront plonger les visiteurs dans un voyage spatio-temporel à travers les différentes civilisations francophones.

Le village de la Francophonie sera inauguré dimanche, 13 novembre 2022 et sera par la suite ouvert au grand public de la Tunisie et d’ailleurs. Le Comité national d’organisation mettra à la disposition du public des navettes gratuites et régulières du centre de l’Ile jusqu’au parc « Djerba Explore »

