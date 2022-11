Noureddine Taboubi : le gouvernement s’est engagé à lever les subventions et à céder certaines entreprises publiques

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a indiqué, lundi 31 octobre 2022, dans une déclaration médiatique, que la politique de la répression et l’atteinte aux droits et libertés ne peuvent créer un climat social et économique stable.

Le secrétaire général de l’UGTT a assuré que la levée des subventions et la cession des établissements du secteur public sont complètement rejetées, soulignant que le gouvernement s’était engagé auprès du FMI à céder la BH Bank, la RNTA et un certain nombre des quais du port de Radès. Dans ce contexte, Noureddine Taboubi a affirmé que la centrale syndicale avait déjà présenté ses visions pour la réforme du système de compensation en ciblant les bénéficiaires. Toutefois, il a tenu à mettre en garde contre les inexactitudes relayées par certaines parties en rapport avec les bénéficiaires des subventions qui devraient être, selon le gouvernement, les classes et les familles démunies, alors qu’en réalité, tous les fonctionnaires, ouvriers, enseignants ont besoin des subventions.

Le responsable syndical a indiqué que l’UGTT tient aux lignes rouges imposées par rapport à ces points, refusant la récupération de ses positions par les partis politiques.

S.H