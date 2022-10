Nouvelles nominations au ministère de lIndustrie

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a annoncé, ce mardi 11 octobre 2022, les nominations suivantes :

La compagnie de transports par pipe-lines au Sahara « TRAPSA » est une entreprise publique de catégorie « A » dotée d’un statut de société anonyme et d’un capital de 7.195 MD. La « TRAPSA » a pour missions le transport du pétrole brut algérien et tunisien, à travers le pipeline qui s’étend entre Borj Elkhadra et la plateforme de Skhira, son stockage et son transport ainsi que la prestation des services de déchargement et de transport de produits au profit des sociétés installées sur cette plateforme. En 2010, la « TRAPSA » a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 69,433 MDT et des bénéfices d’un montant de 30,915 MDT.

L'INNORPI est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Créé en 1982 et régi par la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 qui abroge la loi 82- 66, il est placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Industrie. Il est géré par un Conseil d’Entreprise représentant, les différents ministères concernés et société civile.

Dans ce cadre, l’Institut :

Centralise et coordonne tous les travaux, études et enquêtes dans ces divers domaines

Arrête, en collaboration avec les organismes concernés, le programme général d’élaboration des normes, crée les commissions techniques de normalisation.

Organise leurs travaux en son sein et en assure le secrétariat. L'INNORPI constitue le point d’information national sur les normes.

Certifie la conformité aux normes des produits, des services et des systèmes de management et gère les marques nationales de conformité aux normes.

Délivre les brevets d’invention, enregistre les marques de fabrique, de commerce et de services et les dessins et modèles industriels.

Reçoit et enregistre tous les actes affectant les droits de propriété industrielle.

Représente la Tunisie auprès de l’Organisation internationale de normalisation ISO, la Commission Electrotechnique Internationale CEI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, OMPI, l'Organisation arabe du développement industriel et des mines AIDMO, l'Organisation Africaine de Normalisation ARSO et l'Office Européen des Brevets OEB.