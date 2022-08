Najla Bouden : le nouveau conseil de l’éducation redonnera à l'école son rôle d'ascenseur social

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, s’est rendue hier, samedi 6 août 2022, au lycée Alaoui, dans le cadre de la journée du Savoir pour décerner des prix aux lauréats parmi les enfants des agents et cadres de la présidence du gouvernement.

Najla Bouden a souligné, dans un discours prononcé à l’occasion, que l'Etat tunisien, depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, a cherché à investir dans le capital humain et à soutenir la science et le savoir. Elle ajoute qu’il a aussi misé dès le départ sur la généralisation et la démocratisation de l'éducation et la mise en place d'un système éducatif complet, obligatoire et gratuit, accessible à tous, en particulier aux filles.

La cheffe du gouvernement a aussi affirmé que la Tunisie a besoin de toutes ses énergies et de toutes ses compétences pour suivre le rythme d'un monde en mutation et d'économies ouvertes et interconnectées, ajoutant que, dans le but de soutenir davantage le capital humain du pays, la nouvelle constitution a prévu la création du conseil de l’éducation, « qui redonnera à l'école son rôle d'ascenseur social et améliorera la qualité de l'enseignement ».

La cheffe du gouvernement a salué le rôle de l'école tunisienne qui a formé des générations de femmes et d'hommes qui font la fierté de la Tunisie, notamment le lycée Alaoui qui a contribué à la formation des élites de la Tunisie moderne et contribue encore à la formation de milliers de compétences au service du développement de la Tunisie, de son économie, de ses institutions et structures dans divers domaines scientifiques, d'ingénierie, académiques, culturels, médiatiques et sportifs.

Najla Bouden a, en outre, tenu à rappeler que le gouvernement a placé l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation au premier rang de ses priorités en raison de leur importance pour la réalisation du développement social et économique à la lumière des défis actuels, notamment la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique et transition écologique.

M.B.Z