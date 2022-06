Récap' démission à l’Isie, le « non » de Afek, grève générale maintenue… Les 5 infos de la journée

Il est 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes qui ont marqué la journée du 13 juin 2022 :

Habib Rebai démissionne de l’Isie

Habib Rebai, magistrat de l’ordre judiciaire et membre de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), a présenté sa démission de son poste à l’instance.

« J'ai présenté ma démission de membre de l'Instance supérieure indépendante pour les élections en soutien à mes collègues juges et pour une loi organique pour les juges conforme aux normes internationales », a-t-il annoncé.

Référendum : Afek Tounes appelle à dire "non" au projet de Kaïs Saïed

Le parti Afek Tounes a annoncé qu’il participera au référendum du 25 juillet 2022 sous le slogan « Non au projet de Kaïs Saïed ». À l’occasion d’une conférence de presse tenue le 13 juin 2022, le président du parti Fadhel Abdelkefi a expliqué que cette décision résultait de débats au sein du conseil national et du bureau exécutif d’Afek Tounes.

Fadhel Abdelkefi a expliqué que la position du parti ne visait pas à s’opposer au projet de la constitution, mais contre la démarche adoptée par le président de la République. Il a expliqué que cette décision s’inscrit dans le cadre de l’opposition à la dictature et aux choix improvisés.

Mandat de dépôt contre Salah Attia

Le juge d'instruction militaire près du Tribunal militaire permanent de première instance de Tunis a décidé d'émettre un mandat de dépôt contre le journaliste Salah Attia.

Le journaliste avait comparu devant le troisième juge d'instruction qui l’a informé des charges retenues contre lui et interrogé sur la source de ses informations. Salah Attia a d'abord refusé de répondre, refusant de comparaître devant la justice militaire qui n'est pas spécialisée dans les affaires d'opinion, et affirmé qu'il était prêt à répondre devant un juge judiciaire.

Le comité juridique fantôme devait présenter son rapport au plus tard ce lundi !

Le comité des affaires juridiques devrait présenter un rapport portant sur ses délibérations et les résultats de ses travaux après leur approbation au plus tard une semaine avant la date prévue à son article 22. Or, l’article 22 du même texte précise que Sadok Belaïd, en sa qualité de président coordinateur, devrait présenter au président de la République, Kaïs Saïed son rapport final au plus tard le 20 juin 2022, soit dans exactement sept jours.

Le comité des affaires juridiques doit, donc, présenter au plus tard son rapport, lundi 13 juin 2022. Néanmoins, aucune réunion de ce comité n’a été tenue. Le comité n’a même pas été créé puisque ses membres, les doyens des facultés de droit et des sciences juridiques et politiques, avaient affirmé dans un communiqué du 24 mai 2022, leur refus d’en faire partie.

Échec des négociations, l'UGTT maintient la grève générale

Après 5 heures de négociations, la réunion entre les représentants de l'UGTT et du gouvernement n'a débouché sur aucun accord.

L’UGTT maintient donc sa position et organisera par conséquent la grève générale programmée le 16 juin.