Jihen Hedhili Bouzaiene : digitaliser pour ne pas disparaître !

Une conférence a été animée ce jeudi 2 juin 2022, par Jihen Hedhili Bouzaiene, directrice centrale des marchés destinés aux entreprises chez Tunisie Telecom, pour évoquer les défis de la digitalisation qui se posent aux PME tunisiennes aujourd’hui. Les PME étant le premier acteur du tissu économique tunisien et donc la cible stratégique de TT.

Cette conférence, organisée lors du salon de l’Entreprise à Sfax, qui se tient le 1er et le 2 juin 2022 à la foire de Sfax, porte comme thématique « La digitalisation des PME ».

« J’ai une conviction, celle que demain le monde sera digital. Dans une dizaine d’années, nous dirons adieu au siège social et à la paperasse. Demain, si nous ne sommes pas ‘digital’, nous allons tout simplement disparaitre. Tout est en train de changer », a-t-elle commencé par dire.

« La crise du Covid a été un accélérateur des tendances qui transformeront le business », a expliqué Mme Hedhili Bouzaiene qui a insisté sur la nécessité de ne plus considérer le client comme « un simple acheteur » mais de comprendre qu’il est devenu « le centre-même de l’organisation pour l’entreprise ».

« Il faut intégrer le client dans la création de valeur en le considérant comme une source active d’innovation et ce, en misant sur plus de connaissance, de proximité et de personnalisation de l’offre avec le client ».

La directrice centrale des marchés destinés aux entreprises chez Tunisie Telecom a, d’ailleurs, mis l’accent sur l’importance d' « injecter de la transversalité et de s’appuyer sur l’intelligence collective » partant du principe que « la digitalisation est l’affaire de tout le monde » et qu’il « ne suffit pas de mettre en place des plateformes numériques, de livrer des solutions ou d’imposer la migration vers de nouveaux CRM ».

Tunisie Telecom est sponsor de la 10ème édition du Salon de l’Entreprise, lieu d’échange et de rencontres entre les promoteurs, les investisseurs, les hommes d’affaires, les industriels, les commerçants, les prestataires de service, les artisans, les agriculteurs, les chefs d’entreprises, les associations, les mass-médias, les représentants des ministères, des organisations, des administrations, des banques, des institutions financières et des représentants.

Plus de 80 mini-conférences sont organisées durant les deux jours du salon, permettant d’aborder tous les thèmes de la création, du développement, de la reprise, du financement des entreprises, etc.

Le salon de l’Entreprise, c’est de plus de 10.000 visiteurs, plus de 250 exposants, 5 séminaires et 80 mini conférences, plus que 200 rendez-vous B to B.













R.B.H