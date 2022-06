Alerte canicule : l’INM annonce des températures supérieures à 40°C

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, dans un communiqué publié jeudi 2 juin 2022, une hausse inhabituelle des températures qui atteindront 45 degrés dans certaines régions.

L’INM souligne que les températures de ce weekend vont dépasser la normale saisonnière de 7 à 12 degrés avec apparition du sirocco dans la plupart des régions du pays.

Les températures seront comprises entre 34 et 39 degrés dans les zones côtières et les hauteurs et entre 39 et 44 degrés dans le reste des régions.

M.B.Z