Chahrazed Akacha déférée devant la chambre correctionnelle

L’avocat et député Samir Dilou, a annoncé, dans un post publié, ce mercredi 18 mai 2022, sur les réseaux sociaux, que la journaliste et bloggeuse, Chahrazed Akacha a été déférée aujourd’hui devant la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis.

La journaliste est accusée d’avoir elle-même porté des accusations à l’encontre d’un agent public sans fournir de preuves et de la diffusion de propos insultants et diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Samir Dilou a précisé que le Tribunal a décidé de reporter l'audience de l'affaire au 1er juillet 2022, en réponse à la demande de la défense.

La journaliste et directrice du journal en ligne Scoop Info, Chahrazed Akacha, avait annoncé, le 12 avril, avoir été déférée devant la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis. La journaliste a expliqué que le parquet près le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé de la poursuivre pour propagation de fausses informations, attentat contre l’ordre public, atteinte à la sûreté nationale, et atteinte à la « dignité » du ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

La journaliste avait auparavant été convoquée et entendue par la brigade criminelle d’El Gorjani suite à une publication dans laquelle elle a épinglé le ministre et sa relation avec des pages Facebook réputées proches du régime. Le 14 avril, elle est interrogée et emprisonnée dans la foulée avant d’être libérée le lendemain…

