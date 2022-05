L’Ordre des avocats refuse un dialogue formel et préétabli

Le conseil de l’Ordre des avocats a rendu public un communiqué, mercredi 11 mai 2022, à la suite de sa réunion consacrée, en partie au dialogue national, assurant que le dialogue est un choix positif et constitue un des moyens importants permettant de surmonter la crise.

Le conseil de l’ordre des avocats souligne l’importance du processus du 25-juillet ayant pris naissance pour répondre à revendications populaires en rapport avec la réforme, la lutte contre la corruption financière et politique et la reddition des comptes.

Ainsi, le conseil considère que le dialogue est un choix positif et constitue un des moyens importants permettant de surmonter la crise. « Cependant, ceci n’est possible qu’à travers un dialogue sérieux et inclusif sans conditions imposées et sans exclusion sauf pour ceux qui ont choisi de le faire ou ceux dont la corruption est avérée ainsi que ceux qui ont participé à l’aggravation de la crise politique en Tunisie ».

Le conseil de l’ordre des avocats assure qu’il refuse un dialogue formel dont les issues sont préétablies. Il refuse la marginalisation des forces politiques et des organisations nationales, soulignant que sa participation se fera sur cette base. Il s’est dit, également, ouvert à toutes les parties et les organisations nationales pour coordonner davantage les positions.

S.H