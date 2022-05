Slim Chiboub écope de six ans de prison

L’homme d’affaires et gendre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali, Slim Chiboub, a été condamné à six ans de prison ferme par la Chambre criminelle du Pôle judiciaire économique et financier.

La sentence a été prononcée tard le soir du 9 mai 2022, a affirmé une source proche du dossier à Business News. Elle porte sur l’affaire de la marina de Gammarth. L’affarie concerne l’acquisition de terrains ayant été déclassés par décret présidentiel à un prix inférieur à la normale.

Rappelons que Slim Chiboub a été arrêté, dans le cadre de cette enquête, en juillet 2020.

