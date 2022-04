Kaïs Saïed s’entretient avec Abdelfatteh Al Sissi

Le président de la République Kaïs Saïed a eu un entretien téléphonique, ce jeudi 31 mars 2022, avec son homologue égyptien Abelfatteh Al Sissi, durant lequel ils ont échangé les vœux à l’occasion du mois de Ramadan.

Les deux parties ont abordé les relations bilatérales distinguées entre la Tunisie et l’Egypte et les moyens de les impulser et les hisser à des niveaux supérieurs.

Les deux chefs d'Etat ont, également, insisté sur la volonté des deux pays de renforcer la coopération et la solidarité historique pour construire un avenir meilleur pour les deux peuples frères.

S.H