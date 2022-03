La grève des transporteurs d'hydrocarbures reportée aux 15 et 16 avril

Reportée une première fois déjà, la grève des transporteurs d'hydrocarbures semble se confirmer pour les 15 et 16 avril 2022, selon une source proche du dossier. Cette grève concernera tous les distributeurs à l’exception de la SNDP-AGIL, a-t-on assuré à Business News.

Les représentants des entreprises Vivo Energy Tunisie, Ola Energy, Total Tunisie, StarOil et de l’Utica ont quant à eux rappelé que : la chambre syndicale des sociétés de distribution des produits pétroliers et produits dérivés avait honoré ses engagements et appliqué les augmentations salariales malgré la crise endurée en 2020 et 2021.

Ils ont, en outre, appelé le gouvernement à réviser la marge de bénéfice afin de pouvoir honorer l’accord conclu le 1er janvier 2022 et relatif aux augmentations salariales dans les secteurs soumis aux conventions sectorielles.

Pour rappel, un procès-verbal de la réunion tenue à la date du 23 février 2022 au ministère des Affaires sociales avait attesté de l'attachement des employés à la tenue de la grève. L'information avait poussé des foules à se rassembler devant les stations-services et faire la queue depuis les premières heures de la journée du 24 février 2022 afin de s'approvisionner en essence.

De son côté, le représentant de l’UGTT, Mohamed Borni Khemila, secrétaire général de la fédération du pétrole et des produits chimiques, a assuré que la partie syndicale entamera quand même la grève générale.

S.A