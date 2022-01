La Tunisie s’impose face au Nigéria et s’envole en quart de finale

Les Aigles de Carthage ont décroché leur qualification pour les quarts de finale, en remportant ce dimanche 23 janvier 2022, le match qui les a opposés au Nigéria avec un score final de (0-1)

Grâce à un but marqué par Youssef Msekni, la Tunisie s'impose, donc face au Nigeria et rejoint le Burkina Faso en quarts de finale de la CAN 2022.

Le prochain match se jouera à Garoua le 29 janvier 2022.

S.H