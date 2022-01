Coup de gueule de Hassouna Nasfi : Nous sommes un peuple qui ne mérite pas la vie !

Le député indépendant Hassouna Nasfi, a poussé un coup de gueule, lundi 3 janvier 2022. Sur sa page Facebook, il a exprimé son ressentiment et son mécontentement de la situation générale du pays.

« J’en ai marre de la politique. J’en ai marre des réseaux sociaux. J’en ai marre de tout dans ce pays. Jamais nous ne pourrons avancer compte tenu de la situation. Nous sommes un peuple qui ne mérite pas la vie, qui ne mérite pas de bien et qui ne pourra jamais jouir d’une once d’espoir et d’optimisme. La montée de l’hostilité et de la haine ne fera que nous mener vers la catastrophe et les désastres. Je tourne cette page de ma vie définitivement et sans retour (…) afin de sauver ce qui reste de valeurs humaines en moi et m’éviter une contamination. Que Dieu te bénisse chère patrie et te protège contre tout idiot charognard qui ne sait que semer la maladie et la discorde », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il a, ainsi, insinué qu'il quittait la vie politique. Aucune annonce officielle sur une éventuelle démission n'a, cependant, été faite.

N.J.