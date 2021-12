Najla Bouden s'entretient avec Kamel Sahnoun et Walid Ben Salah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a tenu, le 8 décembre 2021, deux rencontres avec le doyen de l'Ordre des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun et le président de l'Ordre des experts comptables (OECT), Walid Ben Salah.

Selon un communiqué publié à la même date, la réunion avec Kamel Sahnoun a porté sur les préoccupations des ingénieurs des secteurs public et privé, l'amélioration de leurs conditions professionnelles, la garantie d’une formation de qualité adéquate au marché du travail et la révision des lois relatives à l’exercice de cette fonction.

La cheffe du gouvernement a souligné le rôle central joué par les ingénieurs dans la construction de l'économie nationale et leur contribution aux plans de développement économique et social.

De son côté, le doyen des ingénieurs tunisiens a souligné la nécessité de valoriser le rôle de l'ingénieur et le rôle qu’il devra jouer dans le changement du plan de développement.

Durant sa rencontre avec le président de l’OECT, la cheffe du gouvernement a mis en évidence le rôle essentiel des experts comptables dans la mise en place des réformes économiques que le gouvernement comptait appliquer dans le secteur des finances publiques et de l'investissement. Elle a affirmé que les experts comptables représentaient une force de proposition.

Walid Ben Salah a, à cette occasion, présenté un document comportant plusieurs propositions liées à la révision et à l’amélioration du système fiscal et au soutien à l'investissement. Il a proposé l'allégement et la simplification des textes et procédures juridiques, la lutte contre l'évasion fiscale, le renforcement du contrôle et l'amélioration du climat des affaires.

S.G