Sondage Emrhod : Le PDL de nouveau premier dans les intentions de vote aux législatives

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting, commandé par Business News et Attessia et publié ce mercredi 1er décembre 2021, le « parti de Kaïs Saïed » n’occupe plus la première place des intentions de vote.

Répondant à la question « Pour quelle liste ou quel parti voteriez-vous en cas de tenue d’élections législatives demain ? », 29% des participants au sondage ont affirmé qu’ils voteront pour le Parti Destourien Libre (PDL) de Abir Moussi.

« Le parti de Kaïs Saïed » perd ses 35% d'intentions de vote du mois d’octobre et finit avec seulement 26% des voix. il a ainsi perdu neuf points en l'espace d'un mois.

Le mouvement Ennahdha a progressé d’un point par rapport au mois précédent en obtenant 15%

Par ailleurs, 68% n’ont pas déclaré leurs intentions de vote.

Le sondage a été réalisé durant la période située entre le 26 et le 30 novembre 2021. Il a porté sur un échantillon représentatif de 1150 citoyens tunisiens âgés de plus de 18 ans et provenant des 24 gouvernorats du pays. La marge d’erreur est estimée à 3 %.

S.G