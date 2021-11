Professeur agressé à Ezzahra : L’élève s’est rendu aux forces de police

Le directeur général des affaires juridiques au ministère de l'Éducation, Fethi Zeramdini, a affirmé, dans une déclaration accordée ce soir, du lundi 8 novembre 2021, que l’élève qui a sauvagement agressé un enseignant à Ezzahra s’est rendu aux forces de police.

Fethi Zeramdini a indiqué que l’enseignant, grièvement blessé au niveau du visage, de la tête et de l’épaule, subit en ce moment une opération chirurgicale dans une clinique privée.

Il a souligné que les autorités compétentes suivent de près l’affaire et prendront dans les plus brefs délais les décisions idoines.

L’enseignant, Sahbi Ben Slama, a été attaqué et poignardé au couteau et au couperet. Le syndicat de l’enseignement secondaire qui a fermement condamné le laxisme du ministère de tutelle a appelé à une grève demain, mardi 9 novembre, de tous le cadre enseignant et dans tous les établissements.

M.B.Z