Pfizer annonce que son vaccin anti-Covid est efficace pour les enfants de 5 à 11 ans

Le vaccin anti-Covid-19 de Pfizer-BioNTech fonctionne pour les enfants de 5 à 11 ans, a annoncé lundi 20 septembre 2021 la firme américaine dans un communiqué, relayant les résultats d’un essai réalisé et qui est en la phase 2 sur 3. Les deux firmes prévoient de soumettre dès que possible, les données à la FDA, à l'EMA et à d'autres organismes de réglementation dans le monde.

Ainsi et selon les éléments présentés, chez les participants à l’étude âgés de 5 à 11 ans, le vaccin était sûr, bien toléré et a montré de solides réponses en anticorps neutralisants alors que les résultats chez les enfants de moins de 5 ans sont attendus dès la fin de l'année.

Dans une déclaration à l’Associated Press, le Dr Bill Gruber, vice-président principal de Pfizer, a indiqué : « Pour les enfants d’âge scolaire, Pfizer a testé une dose beaucoup plus faible — le tiers de la quantité contenue dans chaque injection actuellement. Après leur deuxième dose, les enfants âgés de 5 à 11 ans ont développé des niveaux d’anticorps aussi forts que les adolescents et les jeunes adultes ».

Et d’évoquer des effets secondaires temporaires comparables – tels que des bras endoloris, de la fièvre ou des courbatures – à ceux que ressentent les adolescents.

M. Gruber a révélé à l’AP que les entreprises avaient l’intention de demander d’ici la fin du mois à la Food and Drug Administration (FDA) américaine l’autorisation pour une utilisation d’urgence dans ce groupe d’âge, suivie peu de temps après de demandes aux régulateurs européens et britanniques.

Notons que le vaccin Pfizer-BioNTech peut être administré à toute personne de 12 ans et plus. Mais avec la propagation du variant Delta et la rentrée des classes, la vaccination des enfants de moins de 12 ans est devenue un sujet d’actualité.

I.N