Moez Chakchouk donne le coup d'envoi des navettes matinales pour la rentrée scolaire

Le ministère du Transport a annoncé dans un communiqué rendu public, ce mercredi 15 septembre 2021, que le ministre Moez Chakchouk a donné le coup d'envoi des premières navettes matinales depuis l'entrepôt de la Transtu à la Charguia, où il a emprunté le bus de la ligne 27H pour son premier trajet depuis l'extention de la ligne jusqu'à la zone d' El Brarja 2 à l'Ariana. Il a pu ainsi inspecter les conditions de voyage réelles dans ce nouveau trajet qui sera emprunté par les citoyens et les étudiants.

Lors de sa visité à l’entrepôt, le ministre du Transport et de la Logistique a souligné la nécessité d’accélérer le processus d'acquisition des pièces de rechanges afin d’augmenter le niveau de disponibilité de la flotte et de répondre aux demandes croissantes.

Le ministre a confirmé qu’il déploiera les efforts nécessaires pour aider la Société des transports de Tunis à surmonter les difficultés qu’elle rencontre, en l’aidant dans ses programmes d’investissement, notamment pour l'acquisition d'au moins 300 nouveaux bus conformes aux normes de préservation de l’environnement et a rejeté tout achat d’équipement d’occasion. Moez Chakchouk a aussi recommandé l’instauration d’une nouvelle vision du transport public conforme aux évolutions urbaines et démographiques, actuelles et futures.

J.B